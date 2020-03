Jucatorii semneaza ASTAZI! Gigi Becali nu a glumit: salariile fotbalistilor, la jumatate! "Vin astazi 6-7 jucatori sa semneze! Cine nu e de acord, ramane cu 40% din salariu!"

Jucatorii FCSB-ului vor semna astazi noi contracte, prin care vor fi de acord cu reducerea salariului la jumatate.

Gigi Becali a dezvaluit in direct la PRO X ca 6-7 jucatori, printre care si vedetele Tanase, Man si Coman, vor veni astazi sa semneze pentru reducerea salariului. Nu toti fotbalistii sunt de acord cu noile masuri ale patronului, iar acestia vor suferi consecinte si mai grave. Gigi Becali spune ca le va taia din salariu 60%:

"Nu pot sa imbogatesc fotbalistii acum, fiecare isi apara familia lui. A avut Man 3000 de euro, i-am facut 15. Acum nu se poate, la jumate 6 luni de zile. Ce sa fac acum, il bag pe Balgradean in somaj tehnic. Popica in somaj tehnic, Momcilovic in somaj tehnic. Scap si eu de niste costuri.

Jucatorii sunt chiar de mare caracter. Fac anuntul acum. Primul care a fost si il respect a fost Tanase, capitanul de echipa si a zis: 'Da nea Gigi, eu semnez!". A promis si a zis ca vine sa semneze.

Coman si Man ma intereseaza caracterul lor ca le-am dat bani, la ei ma intereseaza caracterul. Man am vorbit cu el la telefon si a zis ca semneaza fara sa se uite. Si apoi a zis si Cretu si Ovidiu Popescu. Azi semneaza vreo 6-7 jucatori.

Ceilalti care nu vor sa semneze, le fac 40% din salariu, nu 50%. Pentru ca imi permite Codul Civil.

Atunci o sa le dau si peste nas. Care vad ca nu au caracter le fac si mai mic salariul", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.