"Problema e furtul de identitate!" Mititelu a dezvaluit planul Craiovei pentru noul sezonul. Ce spune despre rivalitatea cu CSU

FCU Craiova se afla in cantonament in Slovacia.

Oltenii trag tare in Slovacia pentru a fi la capacitate maxima la ora startului noului sezon al Ligii 1. Nou-promovata pregatita de Adi Mutu are ca obiectiv accederea in playoff.

Adrian Mititelu jr., fiul patronului FCU, a dezvaluit strategia oltenilor pentru noul sezon si a vorbit despre rivalitatea cu CSU, rivala din oras.

"Trebuie sa strangem randurile, de acum vine greul! Timp nu prea e, inca mai cautam jucatori. Au venit 5 jucatori, vor mai veni 4-5. Sper ca lotul sa fie unul greu de invins.

Suntem foarte respectati pentru ca am luat-o treptat, de la Liga a 4-a. Cred ca avem un atu fata de cealalta echipa. Plus ca suntem continuatoarea de drept a Universitatii Craiova, clubul legendar. Zic ca o mare parte din fanii care mergeau la meciurile lui CSU vor veni la noi. Fanaticii au ramas la noi, asta e clar, se vede cu ochiul liber! Cred ca acum trebuie sa atragem si publicul larg - cum se spune in termeni folclorici, samantarii, fara sa-i jignim. Avem nevoie de ei! Pana la urma, trebuie respectati toti oamenii, nu doar ultrasii. Important e sa putem juca meciurile cu stadionul plin. Atunci vom putea vedea realitatea din oras! Care e echipa mai iubita si mai sustinuta!

Presiunea meciului cu CSU va aduce o stare de dorinta maxima. E clar ca am vrea sa batem cu orice pret, iar o infrangere ne-ar demoraliza cateva zile. Tocmai de asta trebuie sa fiu sincer: recunosc ca meciul cu CSU va fi foarte important, poate cel mai important. E un razboi de culise! Vom trata totusi fiecare meci ca pe unul important.

Noi n-avem o problema ca mai e o echipa in Craiova. Sau ca impartim stadionul. Nu! Sa fiu clar! Problema e furtul de identitate! Ca ei si-au asumat faptul ca sunt Universitatea Craiova. OK, concurenta ajuta fotbalul romanesc, mai ales unde sunt bani si se investeste. Va repet, pe langa acest autocar, construim o baza de fotbal cu 6 terenuri naturale, unul artificial, cu SPA si tot ce trebuie. Acest lucru e important! Ca sa rezum, e bine ca-s doua echipe in Craiova. E acest orgoliu iesit din comun ce numai la olteni il vezi. Va fi un spectacol in tribune, se va juca avand casa inchisa. Fotbalul va fi castigator", a spus Adrian Mititelu jr. potrivit gsp.ro.