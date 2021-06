Fotbalistul adus de Craiova care are probleme cu legea, la primele declaratii! "Stiu ca este un club cu o istorie bogata"

Antoine Conte este noua achizitie a celor de la CSU Craiova.

Formatia patronata de Mihai Rotaru este aproape sa il transfere pe Antoine Conte (27 de ani), un fundas dreapta francez, care a fost crescut la Paris Saint-Germain.

Ultima echipa din cariera lui Conte este Beitar Ierusalim, formatie de care s-a despartit in luna februarie a acestui an, la scurt timp dupa ce fundasul francez a fost condamnat la trei ani de inchisoare, dintre care doi cu suspendare.

"Sunt foarte fericit ca am aceasta posibilitate de a juca pentru Universitatea Craiova. Stiu ca este un club mare cu o istorie bogata si ca in fiecare an se lupta pentru a castiga campionatul. Cu siguranta ne dorim cu totii sa castigam trofee, de asta am venit aici si voi lupta pentru asta", a spus Antoine Conte, noul jucator al CSU Craiova.