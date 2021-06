Oficial! Universitatea Craiova transfera un fotbalist cu 50 de meciuri in prima liga franceza! Are si o condamnare la 5 ani de inchisoare

Fotbalistul este acum liber de contract

Dupa transferurile lui Maries, Rusu, Gaman si Lazar, Universitatea Craiova l-a acontat si pe Antoine Conte, un fotbalist ce a evoluat ultima data in Israel, la Beitar Ierusalim.

"Antoine este un internațional francez ce a evoluat pentru toate echipele de tineret și juniori, începând de la Under-17 până la Under-21 și care poate juca pe mai multe poziții în compartimentul defensiv. A fost format de Paris Saint-Germain și are peste 50 de meciuri în Ligue 1. În ultimii 4 ani a evoluat pentru Beitar Jerusalem, bifând aproape 100 de meciuri în prima ligă a Israelului", a transmis clubul din Banie pe pagina oficiala.

Antoine Conte are in "palmares" si o condamnare la 5 ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce in 2016 a batut un student cu o bata de baseball. Desi initial a primit 3 ani, dintre care unul cu executare, la apel acesta a reusit sa comute sentinta in cea de 5 ani doar cu suspendare.