Iordanescu, OUT de pe banca pentru derby-ul cu FCSB! Comisia de Disciplina a facut ANUNTUL! Pedeapsa DURA pentru Andrei Cristea 

Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal s-a decis in cazul lui Iordanescu si Andrei Cristea.

Eliminat la meciul dintre UTA - CFR Cluj, incheiat 0-1, dupa ce l-a jignit pe asistentul care a refuzat un corner campioanei, Edward Iordanescu a fost suspendat pentru doua etape si amendat cu 360 de lei.

Astfel, va rata meciul cu FCSB din returul sezonului regulat de peste doua etape.

"AFC UTA Arad vs. FC CFR 1907 Cluj – Eliminare – In baza art. 53 din RD, se sanctioneaza antrenorul Edward Iordanescu cu doua etape de suspendare si o penalitate sportiva de 360 lei", se arata in comunicatul postat pe lpf.ro.

De cealalta parte, Cosmisia de Disciplina a decis o sanctiune mult mai dura pentru Andrei Cristea. Antrenorul-jucator de la Poli Iasi a fost suspendat trei etape dupa scandalul cu arbitrul Radu Petrescu, caruia i-a adresat cuvinte extrem de dure. Mai mult, Cristea a fost si amendat cu 8 000 de lei.

"ACSM Politehnica Iasi vs. FC Voluntari – Eliminare – In baza art. 52.1.a din RD, se sanctioneaza antrenorul jucator Andrei Cristea cu trei etape de suspendare si o penalitate sportiva de 8000 lei", se arata in comunicatul postat pe lpf.ro.