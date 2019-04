Primul patron din Liga 1 care ameninta ca se retrage daca echipa retrogradeaza: "Nu e proiectul vietii mele!" Ce-l asteapta pe antrenor: "Il dau afara in timpul meciului!"

S-a luptat pana in ultimul meci pentru un loc in play-off, iar acum are emotii in privinta retrogradarii.



FC Botosani putea fi in play-off daca ar fi castigat ultimul meci din sezonul regulat pe terenul Viitorului. Moldovenii au pierdut si au trecut in play-out unde nu au obtinut nicio victorie. Botosani si Hermannstadt, care se vor intalni in meci direct in aceasta etapa, sunt singurele echipe care nu au nicio victorie in partea a doua sezonului.

Valeriu Iftime, patronul celor de la Botosani, spune ca se retrage de la echipa daca formatia pregatita de Ciobotariu va retrograda.

"In niciun caz. Nu ca nu vreau, nu pot mental. Eu nu am facut nimic daca nu mi-a placut ceva. La ora actuala pentru mine clubul e important, dar nu e proiectul vietii mele, daca nu gasesc solutii n-o sa ma dau peste cap", a declarat Iftime la TelekomSport.

Botosani este in acest moment pe locul 5 in play-out, ultimul deasupra liniei, cu 19 puncte. O infrangere cu Hermannstadt ar face rocada intre cele doua si ar insemna si demiterea lui Ciobotariu.

"M-a pus pe ganduri meciul cu cei de la Calarasi unde, pur si simplu, am fost calcati in picioare de o echipa care nu a mai batut pe nimeni pana la noi. Si nici de la noi incoace nu mai bat pe nimeni. Daca se mai repeta un asemenea scenariu, ca sa vina Hermannstadt acasa la noi ca sa joace fotbal si noi sa asteptam sa ne atace, ca poate dam un gol pe contraatac, cred ca il dau pe Liviu in timpul meciului afara. Daca vine o echipa de talia Hermannstadt-ului si sta, ne domina, si noi asteptam sa ii atacam maine, inseamna ca suntem mici, nu avem ce cauta in Liga 1 in formula actuala. Lumea vede rezultatul, dupa 4 etape ai un punct. In play-out, nu e gluma, si nu am jucat cu primele, ci cu ultimele clasate. Aici este gravitatea. E clar ca trebuie acel soc cu care un nou antrenor vine cu alt entuziasm, alte solutii", a mai declarat Iftime.