Primul jucator care pleaca de la FCSB? Becali l-ar fi anuntat deja sa-si caute echipa: a fost adus chiar in acesta vara

FCSB este foarte aproape sa se desparta de un jucator pe care l-a adus in urma cu putin timp.

Claudiu Belu a intrat pe lista neagra a lui Gigi Becali dupa doar cateva partide trecute din noul sezon. Fundasul are zilele numarate la FCSB si, potrivit Fanatik, ar fi fost anuntat deja de patron sa isi caute echipa.

Conform sursei citate, Becali este hotarat sa incheie contractul cu Belu pana la finalul perioadei de transferuri. Belu a jucat in trei meciuri ca titular in acest sezon: dubla cu Milsami din preliminariile Europa League si partida cu Hermannstadt din campionat.

Gigi Becali a anuntat deja ca in momentul in care a semnat contractul cu Belu a avut o intelegere cu jucatorul conform careia clubul ii poate desface contractul in orice moment daca evolutiile sale nu sunt multumitoare.