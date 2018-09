Primul jucator care are curajul sa-l acuze pe Becali! Cum a fost EXCLUS din lot: "Decizia a venit din loja!"

FCSB a ratat titlul sezonul trecut, pentru al treilea an la rand, iar in aceasta stagiune a ratat si calificarea in grupele unei competitii europene.

Gabi Enache, fost jucator la FCSB, precizeaza ca o mare parte din vina pentru situatia in care se afla echipa ii apartine lui Gigi Becali. Enache spune ca Becali se implica la echipa si a dat exemplu situatia prin care a trecut chiar el.

"Problema este si la patron care vorbeste peste tot la tv si jucatorul cade dintr-o data. Prima oara m-au afectat criticile sale, dar dupa aceea am inceput sa nu mai citesc ziarele sau sa ma uit la stiri. Nu am mai bagat in seama absolut nimic si totul a fost ok. Antrenorii cu care am lucrat si jucatorii cu care am fost coleg stiu cum imi dau sufletul in timpul meciului. Am intrebat ce se intampla cand am fost exclus din lot si mi s-a spus ca de acolo de sus s-a hotarat. Am acceptat decizia si m-am pregătit la fel", a declarat Gabi Enache pentru TelekomSport.

Gabi Enache a jucat pentru FCSB in perioada 2016-2018. A strans 79 de meciuri si a marcat 5 goluri in tricoul ros-albastru si a castigat o Cupa a Ligii in 2016.