Prima reacție din partea lui Dinamo, după ce Ovidiu Hațegan a fost acuzat că i-a favorizat pe ”Câini”: ”Erau circumstanțe!”

În minutul 29, Josue Homawoo a avut o intervenție extrem de dură asupra lui Luca Mihai, în urma căreia fotbalistul de la Poli Iași s-a prăbușit pe gazon și a rămas nemișcat.

Reacția lui Andrei Nicolescu după accidentarea suferită de Luca Mihai

Fundașul alb-roșilor a încercat să îl deposedeze pe mijlocașul moldovenilor și l-a lovit cu capul în zona coloanei cervicale. Jucătorii celor două echipe și Ovidiu Hațegan, centralul partidei, au cerut imediat intervenția medicilor.

Aceștia au pătruns pe gazon și i-au acordat primul ajutor tânărului fotbalist. Ulterior, Luca Mihai a fost transportat la spital, unde medicii au constatat că acesta s-a ales cu timpanul spart și există riscul să nu mai audă cu urechea afectată.

Hațegan i-a acordat doar cartonașul galben lui Homawoo, iar arbitrul a fost taxat dur pentru decizia sa. Andrei Nicolescu a oferit o primă reacție din partea celor de la Dinamo, după accidentarea suferită de fotbalistul celor de la Poli Iași. Administratorul special al ”Câinilor Roșii” a recunoscut că Hațegan a greșit și a transmis clar că Homawoo ar fi trebuit eliminat.

”E un incident care se întâmplă uneori în fotbal, am vorbit cu domnul Șfaițer, am întrebat dacă putem ajuta. E un eveniment pe care nu mi l-aș dori niciodată în fotbal.

Sunt într-o pozitie foarte ingrată. Săptămâna trecută am spus că nu mai vorbesc despre arbitraj, pentru că pare că mă văicăresc. Trebuie să recunosc că erau circumstanțe (n.r. pentru eliminarea lui Homawoo), dar ce aș putea să comentez eu? Sunt circumstanțe, e adevărat!

Să nu exagerăm, ei au fost mai agresivi, dar, din păcate, ei au ieșit mai șifonați din lupta asta fizică. Evenimentul ăsta e foarte trist, trebuie să fim toți aproape de el (n.r. de Luca Mihai), de familia lui, să vedem cât de repede se poate recupera și se poate întoarce pe teren”, a spus Andrei Nicolescu pentru Fanatik.

Cornel Șfaițer l-a numit ”Hoțegan” pe Ovidiu Hațegan

"Înfrângere usturătoare. Am fost la băieți și i-am felicitat, în condițiile în care am jucat în 10 oameni 70 de minute. Am 27 de ani de când sunt în fenomen și nu am văzut un asemenea arbitraj. Nu mă așteptam la așa ceva de la Ovidiu «Hoțegan». A dus meciul într-o direcție.

Am primit multe mesaje de la oameni de fotbal. Bouhenna are tâmpla umflată, a fost faultat înainte să ia roșu. Arbitrul i-a dus pe adversari peste noi. Dinamo nu avea nevoie de asemenea arbitraj. Noi luptăm până la capăt. Chiar și la pauză i-am încurajat pe jucători, nu e ușor să joci cu om în minus de la jumătatea primei reprize.

Pentru Luca Mihai am avut emoții cum nu am mai avut. I-am văzut și pe părinții lui. E la spital, sângerează la ureche și nu aude momentan. Sperăm să fie bine. La asemenea fază trebuia eliminare", a spus Cornel Șfaițer la finalul meciului de pe "Arcul de Triumf".