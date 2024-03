Deși multe dintre echipele din față s-au încurcat, UTA Arad a ratat o victorie pe terenul lui Dinamo care ar fi dus-o în play-off. "Câinii" au marcat unicul gol al meciului în minutul 20, prin Goncalo Gregorio.

Reacția lui Mircea Rednic după ce a ratat calificarea în play-off chiar pe terenul lui Dinamo

Mircea Rednic a dat vina pe lipsa șansei și pe o anumită teamă a jucătorilor săi într-un meci cu miză importantă. Antrenorul de la UTA avertizează că pot apărea emoții în privința retrogradării.

"Ce n-a mers? N-am avut șansă. Uitați golul dat de ei, o minge deviată. Noi, ân repriza a doua, am avut minge deviată, dar s-a dus afară. Am avut și un șut al lui Trif scos de portar. În prima repriză ne-am retras prea mult. D-asta am și scos mijlocașii centrali la pauză, erau prea jos. Noi am dominat jocul în repriza a doua. Păcat că centrările venite nu au fost precise. Trebuie să recunoaștem că avem doar un atacant, pe Kevin. Morar nu e atacant, e al doilea atacant.

Noi am făcut greșeli. Am avut situații în care ne-am precipitat, degajări la întâmplare și le-am dat lor încredere. Nu e primul meci în care, când e presiune și miză foarte mare, unii dintre jucători au teamă. Chiar au intrat cu teamă, dar asta nu înseamnă că Dinamo ne-a presat foarte tare.

Echipa a fost mult mai omogenă anul ăsta, am reușit să ajungem să visăm. Păcat că am fost așa de aproape. Acum trebuie să ne gândim la ce urmează.

Tot cu Dinamo jucăm în prima etapă din play-out? Nu mai contează. Vedem ce o să fie. Se anunță un play-out foarte strâns, cu puncte înjumătățite. Se joacă și trebuie să fim foarte atenți. Lucrurile frumoase de până acum nu trebuie să le pierdem. Trebuie să rămânem concentrați", a spus Mircea Rednic.

UTA Arad a încheiat sezonul regulat pe locul 8, cu 40 de puncte. Va intra în play-out cu 20 de puncte, la șase lungimi peste FC Voluntari, prima ocupantă a unui loc direct retrogradabil.