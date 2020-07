Prima reactie a lui Vintila dupa ce FCSB a cucerit Cupa Romaniei cu Toni Petrea pe banca: "Multumesc criticilor mei!" Mesajul fostului tehnician al ros-albastrilor

FCSB s-a impus in finala Cupei Romaniei cu Sepsi, 1-0!

Ros-albastrii au cucerit Cupa Romaniei dupa un sezon slab in care nu au reusit sa se impuna in lupta la titlu. Cu toate astea, FCSB si-a asigurat locul in preliminariile cupelor europene, insa cu Toni Petrea pe banca.

Inlocuit cu o saptamana inaintea finalei Cupei, Bogdan Vintila a transmis un mesaj fostei sale echipe pe contul de Facebook.

"Felicitari FCSB pentru castigarea Cupei Romaniei!!!

Felicitari jucatorilor, staff-ului tehnic si medical!

Felicitari si jucatorilor care au pus umarul la calificarea echipei pana in finala, dar nu mai sunt in club!

Felicitari domnului Becali, lui MM Stoica, lui Alexandru Tudor si staff-ului administrativ!

Felicitari suporterilor care au suferit si s-au bucurat alaturi de echipa!

Felicitari tuturor!!!

Ii multumesc bunului Dumnezeu pentru ca mi-a oferit sansa sa antrenez la aceasta echipa!

Multumesc staff-ului meu, criticilor mei si tuturor din club pentru sustinerea si ajutorul dat in aceasta perioada!

Voi continua sa muncesc la pregatirea si promovarea tinerilor fotbalisti, impreuna cu cei de la Academia FCSB!

Doamne ajuta!", a scris Bogdan Vintila pe contul de Facebook.