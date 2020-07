Helmut Duckadam ii desfiinteaza pe actualii jucatori de la FCSB: "Ei nu mai simt nimic pentru clubul la care joaca, sunt mercenari"

Fostul presedinte de imagine al FCSB-ului nu a fost deloc incantat de prestatia jucatorilor lui Toni Petrea din finala Cupei cu Sepsi.

Eroul de la Sevilla i-a felicitat pe fotbalisti pentru trofeul castigat, dar considera ca trebuiau sa joace mult mai bine in conditiile in care meciul de sambata contra lui CFR Cluj nu s-a mai disputat, dupa ce Alexandru Paun a fost depistat cu noul coronavirus.

"A fost o finala urata din punctul meu de vedere. Am urmarit-o cu interes. FCSB-ului era favorita, dar a castigat mai greu decat ma asteptam, mai ales ca a avut si trei zile in plus de odihna. Sepsi nu a avut suficient curaj, nu a crezut in sansa ei. Sigur, e un trofeu dupa cinci ani, baietii merita felicitati. Nu prea stiu ce sa comentez. Tot ce s-a intamplat de-a lungul timpului, inclusiv ultimele rezultate, chiar daca jucam pe Arena Nationala, pe Ghencea s-au obtinut cele mai multe rezultate", a declarat fostul portar roman pentru DigiSport.

El a dezvaluit ca nu plecarea lui de la FCSB a distrus orice legatura cu Steaua Bucuresti. De asemenea, Duckadam i-a acuzat pe fotbalisti ca nu joaca din dragoste pentru culori si i-a numit mercenari care vor doar bani

"Sigur ca in momentul in care nu mai asociezi FCSB-ul cu Steaua, cu Ghencea, nu mai exista acea legatura, nu e vorba neaparat despre plecarea mea. Dar nu mai sunt jucatori care sa simta pentru clubul ala. Ei joaca acolo sa isi ia banii si sa plece in strainatate. Spunea si Daniel Niculae, asa se intampla si la Rapid. Ei nu mai simt nimic pentru clubul la care joaca. Poate e dur cuvantul asta, dar sunt mercenari. Cand jucam la UTA, simteam ca joc la UTA", a spus Helmuth Duckadam.