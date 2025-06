Djokovic – Sinner pune în joc o sumă colosală, la French Open: verdictul specialiștilor

Sinner – Djokovic, sub lupa specialiștilor de la Eurosport

Revenind la marele meci de vineri, Sinner – Djokovic, acest duel, ajuns la episodul cu numărul 9 – deocamdată, scorul e egal: 4-4 – a fost analizat de experții Eurosport.

*Mats Wilander: Abilitățile pe care le are Novak, IQ-ul de tenis pe care îl deține! Fără slăbiciuni, jucând puncte scurte după un punct lung, și nu doar jucând un punct scurt disperat, ci și un procent ridicat. 43 de scurte, 30 dintre ele câștigătoare. Adică, continuă și continuă și tot așa. Cât de uimiți sunteți? Să nu mai spunem că Novak are 38 de ani, pentru că nu arată așa. E uimitor. Cred că Novak va trebui să găsească un alt nivel, poate și un alt joc. Trebuie să se descurce împotriva lui Jannik Sinner. E un nivel superior. Sinner joacă un pic mai repede decât Zverev, e mai încrezător, se mișcă mai bine, cred că are un feeling mai bun. Nu servește la fel de bine, însă.

*Jim Courier: Ce semifinală va fi aceasta! Știm că Novak e faimos pentru perioadele pe care le are în care nu ratează. Ridică un zid de apărare, aproape întotdeauna celebru în tiebreak-uri. Așadar, el are modul său „lockdown”. Dar Jannik Sinner și-a dezvoltat jocul pentru a fi în modul „knockdown”. Așa că acesta e knockdown versus lockdown.

*Caroline Wozniacki: Nu e ușor să joci șapte meciuri la rând, nu e întotdeauna ușor când îmbătrânești. Corpul tău nu mai e la fel ca înainte. Nu te mai refaci la fel de ușor. Deci, să câștigi un Slam nu e niciodată ușor, mai ales când ajungi la vârsta la care e el (n.r. – Novak Djokovic), dar dacă cineva poate face asta, acela e Novak. Știm că are grijă de corpul său atât de bine, și va folosi orice din punct de vedere nutrițional, fizioterapeutic, orice e posibil pentru a-și găsi vârful.