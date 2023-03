Prima reacție a lui Jurgen Klopp cu privire la plecarea lui Roberto Firmino

Publicația Sky Sports Germany a dezvăluit în urmă cu câteva zile că Roberto Firmino a decis să-i părăsească pe „cormorani” la finalul înțelegerii. „Bobby” a fost transferat la Liverpool în vara lui 2015 și contractul său expiră la finalul lui iunie 2023.

Jurgen Klopp a vorbit despre plecarea lui Roberto Firmino, precizând că nu a fost deloc ușor pentru nouarul lui Liverpool să ia această decizie. De asemenea, antrenorul neamț a mai spus că reușita lui „Bobby” din Liverpool - Manchester United (7-0) a fost dorită de tot stadionul.

„Nu a fost o decizie ușoară pentru Bobby, e un tip incredibil. Recepționarea pe care a primit-o a fost absolut incredibilă. Cred că întreg stadionul a vrut ca el să înscrie”, a punctat Klopp, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Klopp on Roberto Firmino leaving Liverpool as free agent: "It wasn't an easy decision for Bobby, he's top guy" ???? #LFC

