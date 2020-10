Prima reactie a lui Ionut Badea dupa ce a fost dat afara de la FC Arges: "Resentimente? Avem cu totii"

Ionut Badea a fost concediat de FC Arges dupa startul modest de campionat.

Duminica seara, pe site-ul oficial al clubului a fost anuntata desprtirea amiabila dintre cele doua parti. De luni, echipa va fi pregatita de Ionut Codrut Mosteanu.

"Voua vreau sa va multumesc in primul rand, pentru toate mesajele de sustinere, venite permanent, mai ales cand ne-a fost mai greu! V-am simtit alaturi si asta conteaza enorm si imi confirma ca am facut si lucruri bune.

Totul e despre voi, cei care suferiti sau sunteti fericiti, iubind permanent aceasta echipa. Noi ceilalti, antrenori, jucatori, avem perioade intense, dar pe perioada determinata. Traind langa voi si cu voi am vazut cu adevarat ce poate insemna pasiunea pentru realizarea unui vis, FC Arges din nou in Liga 1 dupa 12 ani.

Ma bucur ca am reusit sa fac parte din acest vis, alaturi de o echipa care a facut minuni. Le multumesc si jucatorilor, merita toata sustinerea voastra in continuare. Eu va asigur ca inima mea are un loc special pentru voi, in care ma voi refugia si eu ori de cate ori viata imi va oferi energia succesului sau voi primi lovituri care vor necesita "pansament".

Resentimente? Avem cu totii… Important e sa mergem mai departe! Sunt convins ca am fi putut face mai mult, dar acum important e ca FC Arges sa-si urmeze drumul si sa ramana in elita fotbalului romanesc, unde am spus tot timpul ca merita sa fie. Nu am mai scris in ultima vreme, pentru ca as fi preferat sa avem rezultate si apoi sa vorbim mai mult.Eu stiu ca voi ramane acelasi, indiferent unde ma va duce meseria pe care o iubesc enorm si voi fi neconditionat unul dintre voi sau mai bine zis unul dintre noi!

Sa ne vedem cu bine!

Respect!

Al vostru, Ionut", a fost mesajul postat pe Fecebook de fostul antrenor de la FC Arges.

FC Arges este pe locul 15 in Liga 1 cu un singur punct acumulat, in meciul contra lui UTA Arad, scor 1-1.

