FC Arges l-a DAT AFARA pe Ionut Badea in cea mai nebuna zi a sezonului! Numirea-SOC la Pitesti: cine ii ia locul

FC Arges a renuntat la Ionut Badea, antrenorul care a readus-o in Liga 1 dupa 11 ani de absenta.

Pitestiul a scos un singur punct in 6 etape, iar sefii au reactionat. In locul lui Badea, a fost numit principal Ionut Mosteanu, un antrenor care a facut parte din staff-ul lui Badea! Mosteanu are doar o experienta de cateva etape ca principal in Liga 1, la Vaslui, cand a fost interimar pentru 9 etape in urma cu 7 ani.



Badea a preluat FC Arges pe 8 octombrie 2019.

Mosteanu (45 de ani) a lucrat ca secund la CFR Cluj, Pandurii, Poli Iasi, CSU Craiova sau Concordia Chiajna.

