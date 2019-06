Razvan Lucescu, aproape de un transfer fantastic: PAOK vrea sa aduca un international german cu peste 200 de meciuri in Bundesliga

Razvan Lucescu poate da o lovitura uriasa in aceasta vara.

Germanii scriu ca PAOK este foarte aproape de a transfera un international german cu peste 200 de meciuri in Bundesliga. Potrivit SportBild, PAOK il vrea Lewis Holtby, jucator care a trecut peste borna 200 in campionatul german si are si 38 de meciuri in Premier League.



Ultima data la Hamburg, Holtby in varsta de 28 de ani este tentat sa accepte propunerea grecilor cu atat mai mult cu cat exista perspectiva de a juca in UEFA Champions League. Totusi, PAOK are concurenta serioasa pentru realizarea acestei mutari: Fenerbahce si Wolverhampton il mai vor pe german.