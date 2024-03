Prima reacție a lui Adrian Olariu, șeful de securitate de la Rapid, în urma audierii lui Daniel Niculae

"Vă înșelați!"

Adrian Olariu, responsabilul departamentului de securitate al clubului Rapid, a oferit primele declarații în urma audierilor din dosarul materialelor pirotehnice în care au fost implicați Daniel Niculae și Liviu "Bocciu" Ungurean, printre alții. La ieșirea din Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Olariu a respins afirmațiile că ar fi fost aduși pentru materiale pirotehnice, contrazicând astfel comunicatul Poliției.

"Vă înșelați dacă spuneți că am fost chemați pentru materiale pirotehnice", a declarat Adrian Olariu, sugerând că motivele audierilor ar fi altele decât utilizarea materialelor pirotehnice la stadion.

"Dezinformați dacă spuneți că am fost chemați pentru materiale pirotehnice aduse la stadion. Mi s-a comunicat dosarul. Am fost chemat la fel ca și alții. Suntem puși la curent în legătură cu motivul pentru care am fost aduși aici. Nu avem ceva comentarii să facem pentru moment. La ultimele două meciuri ale Rapidului nu ați văzut materiale pirotehnice. Sunteți în eroare. Jur. Întrebați la Jandarmerie și Poliție", a adăugat Olariu, conform Orage Sport.

Declarațiile lui Adrian Olariu adaugă o nouă perspectivă asupra situației, sugerând că motivele audierilor ar putea fi diferite decât utilizarea materialelor pirotehnice la stadion. Cu toate acestea, detalii suplimentare rămân încă de elucidat, iar oficialii clubului Rapid și ceilalți implicați în dosar rămân subiectul unei investigații în curs.

Daniel Niculae, președintele clubului Rapid București, a fost eliberat de Poliție după ce a fost adus la audieri în această dimineață, 14 martie 2024.

Procurorii pregătiseră ordonanța de reținere pentru 24 de ore, dar avocatul lui Dan Șucu a reușit, potrivit Fanatik, să obțină eliberarea sa pe chestiuni juridice.

Niculae este cercetat într-un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, distrugere prin incendiere și tulburarea ordinii publice.

Poliția Capitalei a efectuat 19 percheziții domiciliară și a adus la audieri 28 de persoane în București, Ilfov, Prahova și Iași. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Jandarmeriei Române.

Autoritățile dețin înregistrări în care Daniel Niculae discută la telefon cu suporterii despre materiale pirotehnice, susține sursa citată mai sus.

Potrivit informațiilor de până acum, dosarul nu are legătură cu incidentele petrecute la meciul Rapid - FCSB din 4 martie 2024, ci cu fapte petrecute anterior.