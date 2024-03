În mijlocul unor speculații intense privind situația lui Daniel Niculae, președintele echipei FC Rapid București, care a fost implicat într-un dosar cu privire la arme și muniții, Dan Șucu, investitori al clubului, intervine pentru a clarifica situația.

Daniel Niculae, suspendat?

Șucu susține că, pe baza informațiilor disponibile în prezent, nu există motive pentru a crede că Niculae ar fi suspendat.

"Daniel Niculae, suspendat? Pe baza la ce știm în clipa de față, nu. Noi așteptăm să vedem toate lucrurile care sunt de văzut, dar nu cred că e cazul. Nu am văzut pe cineva mai implicat decât Nico în tot ce are legătură cu Rapid. Am vorbit cu Nico, mi-a explicat despre ce e vorba. Nu am în clipa de față ceva anume pe care să pot pune mâna, ceva care să fie din afara..., a declarat Dan Șucu.

Declarația lui Șucu este importantă, având în vedere că el este principalul investitor la Rapid, și este cunoscut pentru implicarea sa activă în activitățile clubului. Aceasta sugerează că, în ciuda rapoartelor și speculațiilor, Niculae nu a fost suspendat și că situația este în continuare în curs de clarificare.

Daniel Niculae, președintele clubului Rapid București, a fost eliberat de Poliție după ce a fost adus la audieri în această dimineață, 14 martie 2024.

Procurorii pregătiseră ordonanța de reținere pentru 24 de ore, dar avocatul lui Dan Șucu a reușit, potrivit Fanatik, să obțină eliberarea sa pe chestiuni juridice.

Niculae este cercetat într-un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, distrugere prin incendiere și tulburarea ordinii publice.

Poliția Capitalei a efectuat 19 percheziții domiciliară și a adus la audieri 28 de persoane în București, Ilfov, Prahova și Iași. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Jandarmeriei Române.

Autoritățile dețin înregistrări în care Daniel Niculae discută la telefon cu suporterii despre materiale pirotehnice, susține sursa citată mai sus.

Potrivit informațiilor de până acum, dosarul nu are legătură cu incidentele petrecute la meciul Rapid - FCSB din 4 martie 2024, ci cu fapte petrecute anterior.