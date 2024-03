Răsturnare de situație la naționala Belgiei înainte de EURO 2024: "Nu poate juca pentru noi!"

Selecționerul Belgiei a vorbit despre absența lui Thibaut Courtois

Courtois, care era în mod obişnuit titular între buturile naţionalei Belgiei, a anunţat, pe 19 decembrie, că nu va participa la EURO 2024, la patru luni după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior de la genunchiul stâng în timpul unui antrenament. Anunţul său a venit în urma unei dispute cu Tedesco.

Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat recent că portarul belgian va reveni într-a doua jumătate a lui aprilie.

Tedesco a declarat joi despre Courtois: "Este bine că se va întoarce în curând. Dar şi-a comunicat foarte clar poziţia. A făcut-o foarte devreme şi a fost foarte cinstit din partea lui, atunci toată lumea a putut să se organizeze în funcţie de decizia sa. Deci nu este nimic nou din partea mea, nicio informaţie nouă. Tot ce am avut de spus despre acest subiect, am spus-o. Totul este clar, nu fac speculaţii cu privire la ceea ce se spune în stânga sau în dreapta. Trebuie să ne concentrăm asupra jucătorilor care vor fi acolo".

Belgia nu îl poate folosi nici pe portarul Mile Svilar

Tedesco s-a referit şi la Mile Svilar, pe care mulţi îl vedeau între buturile naţionalei Belgiei. "Îl urmărim de câteva săptămâni, chiar de câteva luni. Dar acum este clar: nu poate juca pentru diavolii roşii. Departamentul nostru juridic ne-a confirmat acest lucru, nu mai poate schimba federaţia (portarul echipei AS Roma a jucat un meci amical cu Serbia în 2021). Dosarul este închis. Dar suntem foarte mulţumiţi de portarii noştri", a afirmat selecţionerul.

Despre veteranul Axel Witsel, Tedesco a spus: "Îmi place foarte mult de el ca jucător şi ca om. Am un respect enorm pentru ceea ce a făcut la naţională şi la diferitele echipe de club la care a jucat şi pentru ce face şi astăzi cu Atletico Madrid. Am avut o discuţie bună la Madrid când eu am ajuns la echipa naţională în martie 2023, am vorbit deschis şi am decis să nu-l convocăm pentru acele meciuri. Apoi, în iunie, s-a retras de la naţională. Am vorbit apoi la telefon cu el, când mi-a explicat decizia sa în detaliu. A fost foarte clar. Din partea mea, totul este în regulă. Dar dacă are regrete astăzi, îmi pare rău pentru el. Din partea mea, totul este clar."

Un alt veteran menţionat de Tedesco a fost Toby Alderweireld. "Aşa cum am spus întotdeauna, iar acest lucru este valabil şi pentru Axel Witsel, dacă este nevoie, chiar şi pe termen scurt, voi studia această posibilitate. Dar în acest moment, nu este cazul. Sunt multe talente, mulţi jucători. Ei fac greşeli, desigur, dar aşa se întâmplă cu toată lumea. Trebuie să ne menţinem încrederea în ei. Altfel, îi pierdem pe toţi! Nu e uşor să construieşti o relaţie de încredere, e nevoie de timp şi de energie. Poţi însă s-o pierzi într-o clipă. Dar Toby are experienţă şi uşa nu este închisă. Dacă am nevoie de el într-o zi, îl voi contacta", a spus tehnicianul, potrivit Agerpres.

Aşa cum s-a anunţat joi, Tedesco va continua pe banca tehnică a selecţionatei Belgiei până la Cupa Mondială 2026, după ce a primit o prelungire de doi ani ai contractului său.

Germano-italianul Tedesco, 38 ani, a preluat naţionala belgiană anul trecut, când postul de selecţioner a devenit vacant după plecarea spaniolului Roberto Martinez la naţionala Portugaliei.

Belgia a încheiat neînvinsă grupa preliminară pentru EURO 2024, iar la turneul final din Germania va evolua într-o grupă cu România, Slovacia şi câştigătoarea unui play-off.

Belgia va juca meciuri amicale cu Irlanda (Dublin), pe 23 martie, şi cu Anglia, pe Wembley, patru zile mai târziu.