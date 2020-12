Prima lovitura a Astrei in 2021! Au tremurat pe ultimul loc, acum viseaza la titlu! Cat platesc pe transfer

Giurgiuvenii au inceput cum nu se poate mai slab sezonul, jucatorii lasand sa se vada si pe teren problemele mari de la club, insa sunt neinvinsi de 7 meciuri, iar in retur vor sa ameninte serios primele pozitii in clasament.

Astfel, Ioan Niculae cauta sa intareasca echipa in iarna, iar primul jucator pe care urmeaza sa il aduca ar fi Momcilo Raspopovic, fundasul de 26 de ani care joaca la HNK Rijeka in prezent.

Conform jurnalistului croat, Izak Ante Sucic, Raspopovic urmeaza sa semneze cu Astra, iar suma de transfer se ridica la 200 000 de euro!

????BOOOM!????

According to our sources, in next few days Momcilo Raspopovic will sign a long-term deal with FC Astra Giurgiu. He played 52 games for @NKRijeka (2 goals, 4 assists).

Transfer fee ➡️ 200.000 €