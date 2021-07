Presa din Cehia a reactionat imediat dupa criticile lui Becali la adresa lui Ondrasek: "Greu de estimat in ce directie se va indrepta!" 

Doar 45 de minute au fost de ajuns pentru Gigi Becali pentru a-si forma o parere legata de Zdenek Ondrasek.

Prestatia atacantului din meciul cu Botosani, incheiat 0-0, nu a fost deloc pe placul patronului. Trimis in teren in startul reprizei secunde, in locul lui Oaida, atacantul a fost aproape sa inscrie dupa o deviere a lui Radunovic, trecand putin pe langa minge.

Gigi Becali s-a aratat nemultumit de prestatia jucatorului recent transferat si a demonstrat asta cu declaratiile facute in direct la PRO X, cand a afirmat ca Ondrasek nu este de nivelul echipei sale.

"Ondrasek a incasat-o de la noul sef!", se arata in titlul articolului din iSport.

"Inceputul la un club nou este crucial pentru orice fotbalist. Atacantul Zdenek Ondrasek trece prin asta la echipa din Romania, FCSB, insa in mod clar lucrurile nu merg atat de bine. Patronul clubului, Gigi Becali, l-a criticat fara menajamente pe atacantul ceh imediat dupa primul sau meci: 'Nu este deloc la nivelul clubului nostru', a afirmat cu tarie.

Cu siguranta, acesta nu s-a ridicat la asteptarile clubului. Cel putin din punctul de vedere al patronului extravagant Gigi Becali, care l-a criticat pe Ondrasek fara mila intr-o interventie la televiziune.

Becali este cunoscut ca spune lucrurilor pe nume, iar in presa apar des reactii controversate de ale sale. In acest moment, e greu de estimat in ce directie se va indrepta conexiunea lui Ondrasek la FCSB", au scris cehii.