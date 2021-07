EXCLUSIV | "Nu mai pleaca Tanase la ora asta!" Becali i-a inchis toate usile capitanului! Golgheterul din sezonul trecut nu mai e de vanzare

FC Botosani si FCSB au incheiat la egalitate in primul meci din Liga 1, 0-0.

Patronul FCSB a intrat in direct la "Ora exacta in Sport", unde a vorbit despre situatia lui Florin Tanase si posibilul transfer al acestuia, in strainatate.

"Vreau posesie, aveti calitate! Daca ne apucam sa driblam toti pe la mijlocul terenului, nu o sa castigam.

Daca pleaca Tanase, suntem vai de capul nostru. Tanase tine toata echipa. Nici nu vreau sa ma gandesc, oricat ar da. Nu mai pleaca. Daca nu e el acolo, nu stiu ce se intampla. Avem nevoie de un dirijor, el e dirijor acum.", a declarat Becali la PRO X.