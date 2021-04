"Poate asa mai intram si noi in Champions League!" Fostul antrenor al "cainilor", Cosmin Contra, a dat verdictul in cazul Super Ligii

Plecat de la Dinamo in luna noiembrie a anului trecut, Contra este in continuare fara angajament.

Fostul selectioner nu vede cu ochi buni noua competitie, despre care spune ca va avea un efect negativ asupra a tot ce inseamna fotbal modern si competitiile vor avea teribil de suferit. Contra a avut si puterea sa glumeasca si a spus ca poate asa mai ajung si echipele romanesti sa joace in Champions League.

"Daca se va infiinta Superliga, va fi rau pentru fotbal. Doar sportul va avea de pierdut. Dispare tot ce stiam noi despre competitie. O astfel de liga nu mai are nimic din regulile pe care le-am asimilat de-a lungul anilor. Nu e bine, consider eu. Dar, cine stie? Poate exista si o parte pozitiva, in sensul ca echipelor romanesti le va fi mai usor sa ajunga in grupele Champions League. Glumesc.

Serios vorbind, cred ca fotbalul pe care il cunoastem noi va avea de suferit. Vor exista efecte si asupra publicului, in eventualiatea in care vor disparea restrictiile si ne vom intoarce pe stadioane. Dar, parerea mea, este sa asteptam sa vedem ce se intampla. E prea devreme sa facem scenarii si strategii", a spus Contra, pentru publicatia Playsport.