Devis Epassy (33 de ani) a fost portarul titular al lui Dinamo în sezonul precedent, dar a devenit rezervă după transferul lui Alaa Bellaarouch (24 de ani), împrumutat de la Braga, cu opțiune de cumpărare pentru 500.000 de euro.

Marocanul a impresionat cu evoluțiile sale la Dinamo, astfel că, pentru Epassy, a devenit din ce în ce mai greu să se ”atingă” de postul de titular. Ținând cont că în iarnă va intra în ultimele șase luni de contract, sunt șase mari ca portarul camerunez să schimbe echipa.

Andrei Nicolescu anunță că Epassy ar putea pleca de la Dinamo în iarnă

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că Epassy ar avea șanse bune să plece în perioada de mercato din iarnă. Camerunezul a avut șansa de a pleca de la Dinamo și în vară, dar a refuzat, chiar dacă i s-a transmis că rezerva lui Bellaarouch va fi Alexandru Roșca.

”(n.r. Pleacă Epassy în iarnă?) Teoretic, așa ar trebui să se întâmple. O să vedem. Mai are contract până în vară, ar intra în ultimele șase luni”, a declarat Nicolescu, pentru Fanatik.

Epassy a fost transferat de Dinamo în 2025, gratis de la Karmiotissa, iar în cariera sa a mai evoluat în Franța, Spania, Grecia și Arabia Saudită.

Dinamo, lider în Superliga României

După 12 etape, trei echipe par să-și fi anunțat deja candidatura pentru titlu. Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova merg ”braț la braț”. Au câte cinci victorii consecutive și s-au distanțat deja de restul formațiilor din campionatul nostru.

”Câinii” au 29 de puncte, iar Rapid este la două puncte în spate, înainte de derby-ul din următoarea etapă cu FCSB. Universitatea Craiova completează podiumul, pe locul trei, cu 26 de puncte.