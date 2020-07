Planic, aproape de un transfer important! Clubul e impresionat de fundasul sarb si e gata sa faca oferta: un singur lucru sta in calea SEMNATURII

Bogdan Planic s-a despartit recent de FCSB, echipa la care a evoluat in ultimele 3 sezoane.

Bogdan Planic a parasit-o pe FCSB dupa un scandal care s-a consumat in mai multe episoade si care este departe de a fi ajuns la final. Sarbul a fost nemultumit de faptul ca nu si-a primit salariul pe care il are in contract pe timpul pandemiei si a refuzat sa mai participe la antrenamentele echipei.

Gigi Becali refuza sa incheie litigiul si vrea sa obtina 10 milioane de euro de la echipa care va vrea sa il legitimeze pe Planic.

Potrivit surselor www.sport.ro, Planic a fost propus la AEK Atena si clubul pare incantat de oportunitatea de a-l aduce pe fundasul sarb.

Totul ar putea pica dintr-un motiv incredibil. Grecii au aflat de situatia dubioasa dintre Planic si FCSB, iar problemele pe care fotbalistul le are cu fostul club ar putea sa faca transferul sa cada.

1.8 milioane de euro este cota de piata a lui Planic, potrivit Transfermarkt. 92 de meciuri a strans sarbul in tricoul FCSB-ului, pentru care a reusit sa inscrie un singur gol.

"A vrut sa ne judecam, atunci o sa ne judecam, iar aia care o sa il transfere o sa vedeti cat vor avea de tras dupa urma lui Planic. Eu nu o sa ii las si o sa le cer sa imi plateasca 10 milioane de euro atat cat este clauza", spunea Gigi Becali in urma cu cateva zile.