Piturca il ataca pe Becali! "Jucatorul trebuie lasat sa joace! Cum sa-i interzici sa joace?" Situatia care l-a enervat pe antrenorul Craiovei

O noua situatie controversata se petrece in Liga 1.

Valeriu Iftime l-a acuzat pe Gigi Becali ca i-a pus lui Mihai Roman o clauza "abuziva" in contract, atunci cand acesta a ajuns inapoi la Botosani.

Potrivit acestei clauze, jucatorul nu poate evolua in meciul direct dintre moldoveni si FCSB.

In cazul in care acesta ar intra pe teren in meciul direct dintre cele doua echipe, cei de la FC Botosani ar trebui sa plateasca 100.000 de euro echipei lui Becali.

"Cei de la FCSB au pus o conditie cand l-am transferat. Daca joaca cu FCSB, platesc o mare penalitate. L-am sunat pe domnul Becali si i-am cerut un favor, sa joace Roman in meciul de sambata. Nu a fost de acord. Chiar m-am suparat. Mi-a spus: 'Nu. Contractul e contract". Ma pune sa platesc 100.000 de euro daca vreau sa joace Mihai Roman. Este o clauza abuziva, dar noi am semnat contractul. Nu am crezut nicio secunda ca va refuza. Eu am fost foarte deschis cu ei, dar o sa fiu de acum mult mai atent cand transferam un jucator la FCSB, daca vom mai transfera", a spus Iftime.

Victor Piturca a fost si el scandalizat de aceasta situatie. Antrenorul Craiovei a dat exemplul echipei sale, care are jucatori imprumutati la Chindia Targoviste, dar nu a impus vreo astfel de clauza.

"Noi ii avem imprumutati pe Bic si pe Burlacu la Targoviste. Dar nu stiu sa aiba vreo clauza potrivit careia nu pot evolua contra noastra. Ce clauza e asta? Jucatorul trebuie lasat sa joace! Cum sa-i interzici sa joace?", a spus Victor Piturca.

Becali i-a dat replica lui Iftime: "Sa respecte clauza!"

Gigi Becali nu a ramas dator cu un raspuns catre patronul de la FC Botosani si l-a somat pe acesta sa respecte clauza.

"Iftime v-a spus doar ce i-a convenit lui, dar eu ii transmit sa stea in banca lui, ca nu este frumos sa ne balacarim prin presa. Eu il intreb doar atat: s-a intalnit cumva hotul cu prostul?

Pai a uitat ce s-a intamplat cu Golofica? Cati bani i-am dat eu pe el cand l-am adus la FCSB? 400.000 de euro, corect?! Cati mi-am recuperat din ei dupa ce i l-am dat inapoi la Botosani?

Am ramas cu buza umflata. Iar el ce a facut? L-a vandut apoi pe domnul Golofca si la CFR Cluj, pe 300.000 de euro, iar mie mi-a dat ceva din ei? Nu mi-a dat nimic. Pai, cum facem?

Sa va spun eu cum a stat treaba si cu Roman. I-am dat banii lui Iftime cand l-am luat? I-am dat! Stiti cat am tras eu ca sa scap de Roman? I-am dat de la mine si 50.000 de euro, ca nu voia sa plece inapoi la Botosani. Ii spun lui Iftime ca eu nu am prieteni la fotbal.

Singurul meu prieten este Dumnezeu. Sa respecte clauza din contract. Sa fie foarte clar. Contractul este contract. Este semnat de ambele parti. La revedere!

Hai sa vedem cine bate in meciul direct, nu sa vorbim prin presa si sa ne plangem ca i-a facut Becali una si alta. El ce vrea acum? Eu sa pierd si meciuri, dar si bani, nu? Nu se poate!", a spus Becali pentru Prosport.