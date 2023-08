Gigi Becali anunță: "Marius Șumudică, niciodată antrenor la FCSB pentru ce a făcut atunci!"

Deși spune că are o relație de prietenie cu antrenorul, care i-ar fi oferit și câteva sfaturi tactice la un moment dat, Gigi Becali transmite ferm că Marius Șumudică nu va fi numit niciodată antrenor la FCSB.

Gigi Becali: "Marius Șumudică, niciodată antrenor la FCSB"

Omul de afaceri a explicat că a rămas cu un semn de întrebare în legătură cu Marius Șumudică. Cel mai probabil, Becali se referă la momentul din mai 2021, când l-a ofertat pe antrenor, i-a pus contractul pe masă, însă tehnicianul s-a răzgândit în ultimul moment și a refuzat propunerea de la FCSB.

Acum, Gigi Becali îi transmite lui Adrian Mititelu că este liber să îl numească pe Marius Șumudică antrenor la FC U Craiova, având în vedere că FCSB nu este interesată de tehnician.

"Șumudică e prietenul meu. Și îmi place de el. Dar să se termine, să nu mai existe speculații, vă spun ca să se știe, dar nu o luați în sensul peiorativ. Șumudică nu va antrena niciodată FCSB. Gata, ca să terminăm bâlciul! De unde până unde Șumudică? Ce treabă are Șumudică cu mine? Are ca prieten, mai vorbim una, alta, dar n-am treabă cu el ca antrenor. Nici nu mă interesează să vorbesc despre asta.

Eu am niște principii. Dacă odată ai făcut ceva, cum ar fi să mă minți în față.... nu zic de el, zic la modul general ca să nu se interpreteze. Pe mine dacă m-ai mințit o dată în față, azi, după ce am vorbit noi ceva ieri, apoi nu că nu iert, că iert, dar țin cont de aia.

El nu va antrena niciodată. A avut un comportament atunci, l-am iertat, sunt prieten cu el, dar pentru ce a făcut atunci, nu va antrena niciodată. Și-a cerut iertare, dar ce a făcut atunci lasă un semn de întrebare. Șumudică e antrenor mare, dar n-am nicio treabă eu cu Șumudică la antrenorat. Spuneți-i lui Mititelu că nu concurează cu mine. Nu e interesul meu", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Marius Șumudică: "Am vorbit cu Gigi Becali, dar nu mi-a propus oficial să preiau echipa"

Recent, Marius Șumudică a vorbit despre FCSB și a recunoscut faptul că a vorbit cu patronul vicecampioanei, Gigi Becali, dar nu s-a pus însă problema să îi ia locul cipriotului Elias Charalambous pe bancă.

„Da, am vorbit cu Gigi Becali la telefon mai multe. Dar în niciun caz nu s-a pus problema să-mi se facă o ofertă oficială din partea FCSB.Eu sunt antrenor profesionist după cum am mai spus, dacă am o ofertă pot să iau în calcul orice fel de ofertă, chiar dacă vine din Arabia, din Turcia sau chiar de la FCSB.

Dar Gigi Becali nu mi-a propus oficial să preiau echipa. Am discutat alte chestiuni care au mai puţină legătură cu fotbalul şi care, bineînţeles, sunt lucrurile noastre private, pe care nu pot să le dezvălui”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.