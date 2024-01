Pierdere importantă pentru FCSB la meciul cu Farul + premieră în acest sezon: "Greu de înlocuit!"

La partida cu Farul, FCSB nu se va putea baza pe Darius Olaru. Căpitanul și golgheterul vicecampioanei a văzut al patrulea cartonaș galben al sezonului și va fi suspendat pentru duelul de pe Arena Națională.

Darius Olaru, suspendat la FCSB - Farul. Primul meci ratat din acest sezon

Olaru era în pericol de suspendare încă din octombrie, când a văzut al treilea galben al sezonului la un meci cu Petrolul (2-2). Primele două avertismente au fost încasate la partidele cu Poli Iași (2-1) și FC Botoșani (1-0).

Pentru FCSB va fi primul meci din acest sezon în care nu se va putea baza pe Darius Olaru. Mijlocașul a evoluat în toate cele 30 de partide ale stagiunii, atât în Liga 1, cât și în Cupa României și preliminariile Conference League.

"E bine pentru Farul (n.r - că lipsește Olaru). Amândoi sunt buni, și el, și Coman. Olaru e greu de înlocuit în momentul ăsta, e bun. Mă mir că l-a lăsat Coman să bată 11 metri", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport, referitor la suspendarea lui Olaru.

Darius Olaru este lider în clasamentul golgheterilor din Liga 1, cu 14 reușite.

La partida cu Universitatea Craiova, Darius Olaru a deschis scorul în prelungirile primei reprize, când a transformat un penalty.

La meciul cu Farul Constanța, linia de mijloc a celor de la FCSB ar putea fi formată din Adrian Șut, Mihai Lixandru și Baba Alhassan.

Darius Olaru: "Sunt supărat pe Bîrsan. Era galben pentru Mitriță, m-am dus să protestez"

Căpitanul echipei a vorbit despre succesul obținut în fața celor de la Universitatea Craiova, dar și despre cartonașul galben primit în timpul jocului.

"Am făcut o partidă bună. Mai puțin în prima repriză, ne-a ajutat că am marcat înainte de pauză. Am văzut un henț, dar nu eram chiar sigur, dar mă bucur că s-a dat și că am înscris.

(n.r. - ești supărat că ai luat cartonaș galben?) Sunt supărat pe Bîrsan. Era un cartonaș galben pentru Mitriță, iar eu m-am dus să protestez. Normal că nu a fost meritat al meu.

Avem un grup bun, trebuie să menținem. Trebuie să-i integrăm și pe jucătorii nou veniți. Marcăm destul de mult, foarte important este că nu primim goluri, ne dă încredere", a declarat Darius Olaru, la finalul meciului.