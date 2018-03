Petrescu il contrazice pe Mara: "Asta e problema mea!" De ce l-a trimis pe Ionita la echipa a doua

Dan Petrescu a vorbit despre situatia lui Alex Ionita, care a ajuns la echipa a doua a CFR-ului.

Petrescu l-a contrazis pe Mara, care a anuntat ca Ionita a ajuns la echipa a doua pentru ca a avut o indigestie.

Super Dan spune ca introduce cei mai in forma jucatori in teren, iar Ionita nu e in cea mai buna forma in aceasta perioada. Oricum, antrenorul liderului sustine ca Ionita nu a fost pedepsit si va mai avea sanse sa joace.

”Problema mea, peste tot pe unde am jucat, de fapt, problema tuturor antrenorilor sunt acei jucatori care nu joaca. Ce sa faci cu ei? Antrenamente in plus, meciuri... e foarte greu de gasit o solutie. Eu am respectat foarte mult jucatorii si i-am intrebat ce si-ar dori. N-as vrea sa ii trimit la echipa a doua si acolo sa nu joace sau sa joace la misto.

Daca eu l-am cumparat cu... eu l-am vrut (n.r. – Alex Ionita), cum sa nu intre in vederile mele? Dar avem atatia jucatori buni, incat pe cine simt eu mai in forma si care cred eu ca va castiga meciul, pe acela il bag. Cel mai bun caz a fost Paun, primele doua meciuri in tribuna si pe urma a jucat titular cu Iasi si a facut-o foarte bine. Asa va fi in continuare, cine cred ca ne va ajuta, va juca. Dar in niciun caz eu nu trimit jucatori la echipa a doua sa ii pedepsesc", a declarat Petrescu.

CFR si Steaua se bat duminica pentru primul loc in Liga I, de la 20:45.