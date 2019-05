Petrescu, atacat de un fost stelist dupa castigarea titlului! "Hai sa il mai lasam pe Dan Petrescu! In Occident saracu', nu prea avea cum"

Fostul stelist nu este impresionat de performanta lui Dan Petrescu.

CFR Cluj s-a incoronat pentru al doilea an consecutiv campioana Romaniei. Dan Petrescu s-a intors in Gruia inainte de a doua etapa din play-off si a reusit sa castige un nou titlu cu CFR.

Fostul international roman, Alin Stoica, nu a fost impresionat de performanta lui Dan Petrescu. Stoica considera ca marele merit al acestui campionat il are Alin Minteuan, cel care a condus echipa dupa plecarea lui Toni Conceicao. Minteuan a obtinut cinci victorii in cinci partide.

"M-a sunat si antrenorul Roberto Martinez, selectionerul Belgiei, chiar se mira si el ca cum a ajuns Dan Petrescu din liga secunda din China la CFR Cluj. Parerea mea este ca nu Dan Petrescu a castigat acest campionat. Minteuan a luat echipa in cea mai grea perioada. Hai sa il mai lasam pe Dan Petrescu.

Nu am nimic cu el. Totusi, prea se tot vorbeste, prea isi ia merite. Asa se intampla in Romania. Ca in Occident saracu`, nu prea avea cum...Parerea ema este ca Minteuan a luat campionatul. Vine el acum in Romania si ridica trofeul...De asta se mira si Martinez. In tara nu se respecta deloc munca antrenorilor", a spus Alin Stoica pentru Gazeta Sporturilor.