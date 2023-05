Petrecere cu drone în centrul istoric din Constanța. Ce a apărut pe cer după victoria cu FCSB

Farul Constanța a devenit noua campioană a României după victoria cu FCSB, scor 3-2. Mii de oameni au sărbătorit titlul pe stadion, iar alte sute de susținători ai echipei au celebrat în centrul orașului.

Farul a reușit să câștige titlul chiar în weekendul în care la malul mării sunt sărbătorite Zilele Constanței. În Piața Ovidiu au avut loc numeroase concerte și spectacole, iar pe un ecran gigant a rulat meciul Farul - FCSB.

Petrecere cu drone la Constanța

În centrul orașului au fost lansate mai multe drone care au format emblema Farului Constanța pe cer. Oamenii aflați pe străzi au fost impresionați de acest lucru.

După victoria cu FCSB, elevii lui Gică Hagi au fost felicitați și de primarul Vergil Chițac:

"Gică, băieți, mai frumos de atât nu se putea. Constanța vă mulțumește! Felicitări și plecăciuni!", a scris edilul din Constanța, pe Facebook.

Farul, campioana României

Farul Constanța a câștigat titlul după ce a învins FCSB, scor 3-2, în finala campionatului. Constănțenii au revenit de la 0-2 și au marcat golul victoriei în minutul 86, prin Louis Munteanu.

Este al doilea titlu cucerit de Gică Hagi de când a pornit proiectul Viitorul, transformat între timp în Farul. În sezonul 2016/2017, când echipa purta numele FC Viitorul, titlul a ajuns în premieră la Ovidiu.

În 2017, Viitorul a devenit prima echipă din Dobrogea care reușește să câștige titlul în Liga 1. Performanța a fost repetată acum de clubul lui Hagi, devenit între timp Farul Constanța.

Pe lângă aceste titluri, clubul lui Hagi mai are în vitrină o Cupă a României și o Supercupă.

Hagi a avut un discurs superb după victoria cu FCSB:

"E o zi frumoasă, o punem în ramă acolo. A fost o zi frumoasă pentru mine. Toate trofeele sunt mari. Oricând vin. E bucuria mai mare pentru că toată Constanța e fericită. Suntem toți fericiți, e super.

Eu zic că toți jucătorii sunt fenomenali. Fiecare a făcut ce trebuie. Avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri, sunt mândri de ei, ei au făcut-o. Noi am planificat aceste lucruri, am zis din vară, știam că am o echipă talentată", a declarat Hagi.