"Nu am cerut depunctarea Stelei, vrem masuri! Steaua a marcat in fiecare meci din penalty sau fault inventat!" Plangerea impotriva lui Gigi Becali se judeca miercuri

Gigi Becali a anuntat ca nu mai e patronul FCSB dupa plangerea facuta de CFR impotriva acestuia.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Managerul sportiv al celor de la CFR Cluj, Bogdan Mara, a atacat arbitrajul dupa CSM Poli Iasi 1-1 CFR Cluj si a declarat ca FCSB este echipa avantajata in acest sezon de arbitri, nu CFR.

"A fost un penalty inventat, la un fault in atac! Ce sa mai spunem? Normal ca Dan Petrescu si jucatorii sunt suparati. Am vazut ca a intervenit domnul Mihai Stoica. Nu stiu de ce! Sa vorbeasca dupa meciurile echipei sale.

Noi nu am vorbit dupa meciul cu Astra. Nu am vorbit dupa ce au primit acea lovitura libera cu Viitorul. In fiecare meci Steaua a marcat din penalty sau dintr-un fault inventat.

Memoriul depus de CFR impotriva lui Gigi Becali contine toate declaratiile facute de el impotriva CFR-ului. Si nu am cerut depunctarea, ci judecata comisiei. Am introdus in dosar toate declaratiile, inclusiv despre CFR <echipa ungureasca>. Pe 25 se va judeca.

Noi nu am cerut depunctarea, am cerut sa se ia o masura conform regulamentelor" a spus Bogdan Mara la Digi.