Dezvaluiri incredibile: Mutu s-a propus antrenor la Steaua?! Raspunsul lui Becali si prima reactie a lui Mutu

Adrian Mutu a semnat recent cu Voluntari. Briliantul a si debutat pe banca noii sale echipe, in victoria cu 1-0 de pe terenul Chiajnei.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Echipa din Ilfov n-a fost prima optiune a lui Mutu, care a mai discutat cu Astra si Chiajna. Iar asta nu e tot. Mutu i-ar fi propus lui Becali sa o preia pe Steaua, anunta Fanatik!



Fostul atacant l-a vizitat pe Becali la palat si i-a transmis ca e pregatit sa-i ia locul lui Dica!

"Dica nu pleaca pana in vara. Daca ia titlul, ramane. Daca nu castiga, vedem pe cine pun. Tu nu ai antrenat pe nicaieri, nu ai demonstrat ce poti. Du-te si ia o echipa, pe viitor o sa te am in vedere", i-ar fi raspuns Becali lui Mutu, conform sursei citate.

"Deocamdata sunt la Voluntari si vreau sa-mi fac treaba aici. Daca ma suna Gigi Becali ce sa-i spun? Sa ma sune si vedem, dar acum sunt la Voluntari. Oricum, nimeni n-o sa-mi faca mie echipa. Mai vorbim noi", a comentat razand Mutu in Fanatik.