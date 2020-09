Atac plin de ironie la adresa FCSB dupa eliminarea din Europa League: "Necalificarea s-a compensat cu satisfactia calificarii lui CFR!"

FCSB a ratat calificarea in playoff-ul Europa League, iar CFR Cluj ramane singura echipa din Romania care merge mai departe.

Decimata de Covid-19, FCSB care a jucat cu o echipa improvizata nu a reusit sa treaca de Slovan Liberec si s-a oprit in turul 3 al preliminariilor Europa League.

Sorin Cartu, presedintele Craiovei a vorbit despre eliminarea ros-albastrilor a profitat de ocazie pentru a lansa un atac plin de ironie la adresa lui Gigi Becali, pentru sezonul trecut, cand a declarat ca a vrut sa se razbune pe Craiova.

"As da 5 puncte din astea 15 ca sa fi trecut in Europa de Lokomotiv Tbilisi. Recunoasterea internationala e importanta, e in ADN-ul unui club. Mai ales ca vad parcursul celor de la CFR Cluj. Ii felicit, au meritat sa treaca de Djurgarden.

Ii felicit si pe FCSB, totusi. Au avut si ei o reusita joi seara. Au facut ei o alegere buna cand s-au gandit cu ajutoare, cu prietenia lor cu CFR-ul din campionatul trecut. Amaraciunea necalificarii a fost compensata cu satisfactia avuta ca s-a calificat CFR Cluj. Gigi Becali e un tip credincios. Stie ce inseamna razbunarea, trufia. Pacatele se pedepsesc", a spus Sorin Cartu pentru Digi Sport.

Presedintele Craiovei a comentat si decizia cluburilor din Liga 1 care au fost dispuse sa isi cedeze jucatorii FCSB-ului pentru meciul cu Slovan Liberec.

"Asa au gandit ei, pentru mine nu a fost o surpriza. Nu stim cine actioneaza la Hermannstadt si ce relatii are cu FCSB? FCSB nu i-a ajutat pe Astra cand i-au imprumutat cu bani?

E un revers la ce facuse si FCSB pentru ei. De ce s-au intamplat doar cu echipele astea doua si nu au sarit Sepsi, Dinamo sau Craiova?", a adaugat Cartu.