Patronul Craiovei a explicat ce s-a intamplat cu Mangia: "Nu avem ce sa-i reprosam! Noi, cand ne-am asezat la masa, nu ne-am gandit vreo clipa ca ne vom desparti"

Craiova a anuntat astazi demiterea lui Devis Mangia. Echipa va fi antrenata de Corneliu Papura.

Patronul Craiovei, Mihai Rotaru, a oferit primele declaratii dupa plecarea lui Mangia. Omul cu banii de la Craiova sustine ca despartirea dintre cele doua parti s-a produs pe cale amiabila si nu a existat niciun conflict care sa duca la o asemenea decizie.

"Mangia nu a fost demis. Pur si simplu a fost o discutie in care s-a ajuns la concluzia ca cel mai bine e sa ajungem la un numitor comun. Noi tinem foarte mult la Devis, a facut parte din familia noastra doi ani de zile. Nimeni nu a luat in calcul o despartire inainte de ziua de ieri. Ce s-a intamplat tine de bucataria noastra interna. Dar repet, a fost o despartire mai mult decat prietenoasa. Nu a fost scandal, nu au fost probleme in vestiar, nu avem ce sa ii reprosam din punct de vedere al profesionalismului. Nu sunt fapte grave.

In discutia pe care am purtat-o, s-a pus problema daca e mai bine sa ne despartim sau nu. Nici nu stiu cum s-a ajuns la aceasta concluzie. Dar atat noi, cat si domnia sa am crezut ca e mai bine sa incetam contractul. A fost o decizie de comun acord, nefortata, naturala. Noi, cand ne-am asezat la masa, nu ne-am gandit vreo clipa ca ne vom desparti", a declarat Mihai Rotaru pentru DigiSport.ro