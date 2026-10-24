Pașcanu aprinde spiritele înainte de derby-ul cu FCSB! Ce a spus despre declarațiile lui MM Stoica

Pașcanu aprinde spiritele înainte de derby-ul cu FCSB! Ce a spus despre declarațiile lui MM Stoica Superliga
SPORT.RO
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Alexandru Pașcanu a prefațat partida dintre FCSB și Rapid.

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Alex PascanuMihai StoicaFCSBRapid
Din articol

SuperLiga avansează cu pași repezi, iar iubitorii fotbalului autohton se pregătesc de etapa a 13-a. Capul de afiș al rundei este, fără doar și poate, derby-ul dintre FCSB și Rapid, care este programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

Pașcanu, replică pentru MM Stoica

Înainte meciului de pe Arena Națională, Mihai Stoica a declarat faptul că FCSB pleacă cu prima șansă la victorie. Cele spuse de oficialul roș-albaștrilor au fost comentate de Alex Pașcanu.

Fundașul central a expus că declarațiile nu contează prea mult, ci jocul prestat pe teren. Alex Pașcanu susține că echipa care va greși cel mai puțin va ieși victorioasă, în condițiile în care într-un derby se poate întâmpla orice.

„(n.r. despre declaraţiile lui MM că lotul FCSB este mai valoros) Declaraţiile nu contează prea mult. Contează ce se întâmplă când intri pe teren, de la primul fluier până la ultimul. Asta contează cel mai mult.

Într-un derby, este cu atât mai important să încerci să nu faci greşeli, pentru că, până la urmă, fotbalul se joacă pe greşeli. Cine greşeşte mai mult pierde!”, a declarat Paşcanu, potrivit Prima Sport.

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Cifrele lui Alex Pașcanu

Alex Pașcanu a ajuns la Rapid în vara anului 2024. De la acel moment, fundașul central a adunat 72 de meciuri, a marcat 10 goluri și a livrat o pasă decisivă.

  • 1,3 milioane de euro este cota lui Alex Pașcanu 
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