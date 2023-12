Ovidiu Burcă și-a făcut planul: ”Asta urmează pentru mine”

Rezultatele modeste ale echipei și situația delicată din clasament au dus la această schimbare la nivelul băncii tehnice. În această perioadă, șefii lui Dinamo au discutat cu mai mulți antrenori, printre care Florin Bratu sau Liviu Ciobotariu, urmând să ia o decizie în cel mai scurt timp posibil.

Până la numirea unui nou antrenor, de echipă se vor ocupa secunzii Sorin Colceag și Iulian Mihăescu.

Ovidiu Burcă: ”Asta urmează pentru mine”

Ovidiu Burcă și-a făcut deja planul pentru perioada următoare. Lasă de înțeles că ar vrea să ia o pauză de la antrenorat, să-și ia licența PRO și ”să se bucure de viață”.

”Urmează pauză, licența Pro, analize, sedimentarea ideilor mele fotbalistice, călătorii, familie, să mă bucur de viață! După pauza asta, vorbim. Mulțumesc!”, a spus Ovidiu Burcă, pentru iAMSport.

Ovidiu Burcă a preluat Dinamo în vara anului 2022, după retrogradarea echipei, și a reușit să promoveze în Superligă după un baraj disputat cu FC Argeș.

Antrenorul de 43 de ani a strâns 54 de meciuri pe banca echipei „roș-albe” (19 victorii, 15 rezultate de egalitate și 22 înfrângeri).

Ovidiu Burcă a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor înainte să plece de la Dinamo

Fostul antrenor al "câinilor" a subliniat faptul că a încercat să le explice jucătorilor săi că asta înseamnă să fii antrenor și a precizat că a avut o relație specială cu fiecare fotbalist de la Dinamo București.

De asemenea, Ovidiu Burcă a vorbit întâi cu elevii săi și după a apărut anunțul oficial cu privire la despărțirea sa de Dinamo

"Am încercat să le explic că asta e viața antrenorilor. Am avut o relație specială cu fiecare dintre ei. Am încercat să le acord tuturor aceeași performanță, chiar dacă unii joacă mai mult decât alții. Orice schimbare pentru unii va prinde bine, pentru alții mai puțin bine, dar am simțit că au fost alături de mine până la final.

Am avut discuția cu ei în vestiar, iar după a anunțat clubul", a spus Ovidiu Burcă la ultima sa conferință de presă din postura de antrenor principal al clubului Dinamo București.