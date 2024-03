Ovidiu Burcă, despre situația lui Dinamo: "Nu există antrenori magicieni"

Ovidiu Burcă, despre situația actuală a echipei

Fostul antrenor al lui Dinamo, Ovidiu Burcă, a fost prezent la evenimentul de lansare a unui magazin de articole sportive pentru suporterii "câinilor roșii". Vorbind despre evoluția echipei, a remarcat că Dinamo arată ca o echipă bună în prezent și crede că se va salva de la retrogradare. Burcă și-a exprimat încrederea în Dinamo, și susține că aceștia vor redeveni o forță în fotbalul românesc.

„În momentul de față Dinamo arată ca o echipă bună și eu cred că se va salva de la retrogradare. Cred că în scurt timp Dinamo va redeveni ceea ce a fost odată. Din fericire, ceea ce am spus acum ceva timp se adeverește.

Nu am niciun regret, nu sunt om care trăiește foarte mult în trecut, încerc să mă bucur de prezent. Cred că am reușit să las echipa în Liga 1, am preluat-o într-o situație delicată și consider că e o reușită." a declarat Ovidiu Burcă.

Burcă a încurcat numele jucătorilor

Despre jucători, Burcă a făcut o mică confuzie în nume, referindu-se la Eddy Gnahore ca „Gnohere” și la Domagoj Pavicic ca „Pavicevic”. Cu toate acestea, a lăudat cuplul de mijlocași centrali, evidențiind contribuția lor la echilibru și consistență.

"Cred că misiunea pe care am avut-o eu mi-am dus-o până la bun sfârșit. Faptul că am preluat echipa într-un moment delicat și am lăsat-o în Liga 1... cred că asta a fost misiunea mea... mai departe sunt păreri subiective ale unora și altora despre ceea ce am făcut, doar că realitatea e de necontestat.

Cel mai mult îmi place cuplul de mijlocași centrali Gnohere (n.r. - Gnahore) și Pavicevic (n.r. - Pavicic), care au dat echilibru echipei și consistență"

Privind spre viitor, Burcă a subliniat că nu există antrenori magicieni, ci jucători care au un impact semnificativ. Concluzionând, el a spus că echipa arată solid și cu noul antrenor și noii jucători, Dinamo poate spera la salvarea de la retrogradare.

"Nu există antrenori magicieni, există jucători care au impact, vin și se adaptează foarte repede și sunt valoroși. Astăzi la Dinamo echipa e mult mai solidă, mai așezată și odată cu venirea noilor jucători și cu munca pe care o face noul antrenor, Dinamo arată ca o echipă solidă"

"La cum arată echipa cred că sunt îndreptățiți să spere la salvarea directă” a adăugat fostul tehnician al câinilor.

Clasament Superliga

Dupa victoria din etapa 30 împotriva celor de la UTA Arad, Dinamo se clasează pe locul 14, cu 29 de puncte.