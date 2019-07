OUT din echipa! Noi probleme pentru Andone: inca un titular e OUT la meciul cu Sepsi: cum va arata echipa

Bogdan Andone are tot mai multe solutii in atac, dar sta rau in aparare.

A ramas fara doi titulari dupa deplasarea de la Orhei. Roman are o problema musculara si poate lipsi pana la doua luni. Roman era improvizatia de fundas stanga preferata de stelisti in ultimul an si a inceput sezonul ca titular. Noutatea pe lista indisponibililor e Claudiu Belu. Fundasul dreapta va fi, cel mai probabil, inlocuit cu Mihai Balasa. Pe stanga, o solutie ar putea fi Lucian Filip.



Pe lista absentilor la FCSB mai sunt Morutan si Gnohere.

Cum ar putea arata primul 11 al FCSB cu Sepsi (luni, 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro): Vlad - Balasa, Planic, Cristea, Filip - Vina, Nedelcu, Tanase - Man, Hora, Coman