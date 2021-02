BREAKING NEWS | Fostul atacant de la FCSB a semnat cu Viitorul! Lovitura pentru Hagi! Totul e oficial

Viitorul i-a gasit inlocuitor lui Kevin Luckassen, vandut in aceasta iarna la Kayserispor, in Turcia.

Dupa ce s-a despartit recent de golgheterul echipe, Kevin Luckassen, vandut in Turcia pentru un milion de euro, echipa patronata de Gheorghe Hagi i-a gasit inlocuitor. Fostul atacant de la FCSB, Juvhel Tsoumou, a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului, cu drept de prelungire pentru inca un an.



Atacantul congolez a mai evoluat in Romania si pentru Hermannstardt, iar dupa plecarea de la FCSB a mers in China si a jucat pentru Liaoning Shenyang. A bifat 8 partide in China, unde a marcat doar un gol, dupa ce nici la FCSB nu i-a mers foarte bine, cu 3 partide disputate si un gol marcat.

Jucatorul in varsta de 30 de ani spera sa-si relanseze cariera sub comanda lui Mircea Rednic, insa Viitorul nu traverseaza un sezon exceptional.

Constantenii se afla pe locul 12 in clasament, la 8 puncte de play-off, dupa 23 de etape jucate. Urmeaza o partida cu CSMS Iasi, la Constanta, unde spera elevii lui Mircea Rednic sa-si recapete forma si sa invinga.