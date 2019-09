Omrani, jucatorul cu cea mai tare ascensiune din Liga 1! Cota i-a explodat dupa golurile marcate in preliminariile europene! Cat a ajuns sa coste varful lui Petrescu

Cota lui Billel Omrani a explodat dupa prestatiile din preliminariile europene. In doar doua luni, el a ajuns sa fie evaluat la 3.000.000 euro.

Billel Omrani este omul numarul 1 al lui Petrescu in acest sezon. El a marcat 7 goluri in cupele europene (6 in preliminariile UEFA Champions League si 1 in grupele UEFA Europa League), dar a bifat si 3 reusite in Liga 1. Prestatiile sale i-au influentat cota, iar francezul de 26 de ani a ajuns sa valoreze 3.000.000 euro.

In luna iunie, Transfermarkt il evalua pe Omrani la 1.800.000 euro. Dupa doar doua luni, atacantul din Hexagon este cotat la 3.000.000 euro.

Omrani a intrat in al 4-lea sezon la CFR. Anul trecut, acesta a dat 6 goluri in 32 de meciuri jucate in Liga 1.

El a fost aproape de FCSB, fortandu-si la un moment dat plecarea. Un impresar francez a vorbit cu Gigi Becali. Pana la urma, Omrani s-a impacat, insa, cu oamenii de la Cluj.

