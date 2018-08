Oltenii nu se opresc! Transferul anuntat imediat dupa meciul cu Iasi: "E un Mitrita de picior stang! Va dati seama ce inseamna asta pentru adversari?"

Craiova este foarte aproape sa mai aduca un jucator de atac.

Oltenii i-au pierdut in aceasta vara pe Baluta si Gustavo si incearca sa refaca trio-ul fantastic din sezonul trecut. Mitrita are nevoie de ajutor in atac, iar Craiova negociaza cu Matan de la Viitorul si paraguayanul Meza Colli.

Colli are 27 de ani, a jucat in Italia si Spania, iar potrivit Digi24 atacantul si-a dat acordul sa vina la Craiova in aceasta vara. Colli a jucat ultima oara in Azerbaidjan si l-a avut adversar pe Andrei Cristea, pe vremea cand romanul juca la Qabala.



"Il stiu, e un jucator extraordinar, un jucator de talent. Daca ei vor decide ca e un fotbalist de care au nevoie, eu cred ca ii va ajuta. Este Mitrita de piciorul stang. Va dati seama ce ar insemna pentru adversari sa aibă doi asemenea jucatori, cu o calitate extraordinara", a declarat Cristea la finalul meciului Craiova - Poli Iasi, scor 0-0.