Oltenii il asteapta sa le aduca eventul la fel ca in '91! Antrenorul in care Craiova isi pune toate sperantele din sezonul urmator

Neagoe s-a despartit de Sepsi si va semna cu Craiova!

Oltenii asteapta de la Neagoe sa aduca eventul, ca in '91. Atunci era jucator! Neagoe n-a batut pe nimeni in play-off, a rupt contractul cu Sepsi si din vara vine la Craiova!



"La Craiova merg sigur, dar ... acasa, in vacanta! La Craiova e o atmosfera senzationala, suporterii aproape de echipa, joci cu 25-30000 de fani in spate e lucru formidabil", a declarat Eugen Neagoe.



Oltenii il asteapta pe Neagoe si la batalia cu FCSB. Biletele aproape s-au epuizat! Daca bate, Craiova o egaleaza pe FCSB in campionat.