EXCLUSIV | Oficialii Craiovei CONFIRMA negocierile cu Camara: "O singura problema exista!" Ce se intampla cu fostul jucator al lui Dinamo 

Universitatea Craiova incearca sa faca ultimele mutari pe piata transferurilor.

Perioada de mercato din Romania se incheie in seara de 8 februarie, iar cluburile din Liga 1 incearca ultimele mutari. Universitatea Craiova, care are antrenor nou dupa despartirea de Corneliu Papura este aproape sa semneze cu Juan Camara.

Fostul fotbalist al lui Dinamo, crescut la academia Barcelonei, se afla in Craiova, acolo unde urmeaza sa semneze cu clubul lui Rotaru, insa oficialii asteapta sa ajunga la o intelegere cu dinamovistii.

Marcel Popescu, directorul executiv al oltenilor a confirmat negocierile cu Camara si acordul clubului de la care acesta a fost imprumtat de la Dinamo, Jagiellonia. Oficialul din Banie a dezvaluit insa ca singura problema este ca Dinamo sa isi dea accepul, dar spera ca aceasta sa se rezolve pana la incheierea perioadei de mercato.

"Negocierile lui Juan Camara cu Craiova sunt ok, acordul jucatorului exista, exista si acordul clubului proprietar. Ramane o problema mai micuta, dar obligatorie, acceptul lui Dinamo. Sper sa rezolvam in timp util, avem nevoie de acordul lui Dinamo pentru a fi totul in plina legalitate", a spus Marcel Popescu la PRO X.

Extrema stanga a jucat in acest sezon 13 meciuri in tricoul lui Dinamo si a reusit sa inscrie si doua goluri.