"Daca imi gasesc antrenor pana maine, il las sa plece!" Astra si-a gasit antrenor: 'transfera' din Liga 1

Astra pare ca si-a gasit in sfarsit antrenor.

Ioan Niculae l-a demis pe Gigi Multescu si se afla in cautarea unui nou antrenor. Astra a fost "salvata" de faptul ca Liga 1 este intrerupta pentru meciurile nationalei si are timp sa negocieze numirea unui tehnician.

Prima varianta a conducerii de la Giurgiu a fost Dan Alexa, insa cele doua parti nu au reusit sa ajunga la un numitor comun. S-a incercat apoi cu Edi Iordanescu, dar fara succes si de aceasta data. Ioan Niculae s-a reorientat rapid, iar cel ales este Costel Enache de la FC Botosani.

Valeriu Iftime nu se opune in cazul in care antrenorul sau se va intelege cu Astra.

"Acest subiect il voi discuta maine de la ora 10 cu domnul Costel. In principiu, nu voi fi impotriva. El are o oferta de acolo, iar la noi lucrurile par din ce in ce mai greu de rezolvat. Daca gasesc un antrenor pana maine, va pleca. Daca nu, mai ramane pana imi gasesc un antrenor. Situatia de la echipa noastra este dificila. In mod normal, sunt de acord cu ideea ca echipa nu mai are vlaga cu actuala conducere. Ceva trebuie pus in alt context. Nu-l mai vad pe Costel cu acelasi entuziasm de a construi mai departe, de a scoate echipa din groapa in care ne aflam. O schimbare ar fi benefica pentru mine, iar Costel are sansa de a merge in alta parte. Ar insemna ca s-au aliniat astrele", a declarat Valeriu Iftime pentru GazetaSporturilor.