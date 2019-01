OFICIAL! CFR Cluj a cedat o vedeta la Gaz Metan! Lovitura data de Edi Iordanescu la Medias

MAILAT, IMPRUMUTAT LA GAZ METAN MEDIAS! Clubul nostru a ajuns la un acord cu Gaz Metan Mediaș pentru împrumutul mijlocașului Sebastian Mailat până la finalul acestui sezon. Tânărul fotbalist a bifat până acum 29 de partide în tricoul "alb-vișiniu", a marcat două goluri și a oferit două pase decisive. Multă baftă, Sebastian Mailat!

