Oferta pentru Gabi Tamas, dezvaluita in DIRECT! Unde poate evolua fundasul din sezonul viitor: "E de admirat cum se pregateste"

Gabi Tamas (36 de ani) evolueaza la Astra Giurgiu din august 2019.

Fundasul Astrei este in discutii cu clubul din Giurgiu pentru prelungirea pe inca un sezon, dezvaluie presedintele clubului, Dani Coman.

In ciuda faptului ca va implini 37 de ani in noiembrie, Gabi Tamas surprinde prin felul in care se pregateste la antrenamente si Dani Coman spune ca este cot la cot cu restul jucatorilor:

"Il avem pe Tamas cu care suntem in discutii pentru prelungirea contractului pe inca un an si sunt convins ca se va prelungi. E de admirat, modul cum se pregateste e de admirat. Inidiferent ce fel de alergare este, de 100 de metri sau de 10.000 de metri sa tii ritmul alergarii. Indiferent de grupa in care a fost el a tinut ritmul.

Noi vrem sa prelungim contractul cu Tamas pe inca un an", a spus Dani Coman la Digi Sport.

Dani Coman: "Jucatorii sunt multumiti din punct de vedere financiar"

Fotbalistii Astrei si-au primit doua restante din salarii, insa mai au in continuare de primit bani de la patronul echipei

"Jucatorii si-au primit doua salarii restante inainte de a intra in cantonament. Din punct de vedere financiar jucatorii sunt multumiti. Speram sa fie la fel in continuare. Important este sa avem rezultate, daca vom avea rezultate nu vor mai fi probleme.

Nu sunt platite la zi salariile, aveau restante, dar li s-au platit doua salarii asa cum s-au inteles cu domnul Niculae", a mai spus presedintele Astrei.