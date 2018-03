SOCANT! Jucatorul dat afara de CFR dupa o luna a cazut de la etajul 3 al hotelului in care era cazat! Detalii cutremuratoare

Pelayo Novo, jucatorul adus in vara de CFR Cluj de la Elche doar pentru a fi concediat dupa o luna, trece prin momente cumplite.

Mijlocasul aflat acum sub contract cu Albacete a ajuns de urgenta la spital astazi. A cazut de la etajul 3 al hotelului unde era cazat alaturi de colegii sai inaintea meciului cu Huesca! Conform Marca, viata nu ii este pusa in pericol de ranile pe care le-a suferit. Pelayo a primit ajutor de la colegii sai Ruben Mino si Susaeta, primii care au ajuns la el. Tot ei au chemat si ambulanta. Pelayo a fost transportat la spital in Zaragoza. Nu se cunosc inca detalii despre cum s-a prabusit fotbalistul de 27 de ani. Albacete incearca sa-si anuleze meciul cu Huesca de astazi, din Segunda.