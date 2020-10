OBLIGATI moral sa castige TITLUL! "Ar trebui sa-i cam doara aceasta lipsa de performanta!" Gica Popescu, mesaj pentru jucatorii FCSB-ului

Gica Popescu crede ca fotbalistii FCSB-ului ar trebui sa dea dovada de alta atitudine dupa ce au trecut peste 5 ani de la ultimult titlu.

FCSB este pe 2 in Liga 1, iar echipa ros-albastra are sperante pentru obtinerea unui nou titlu in acest sezon.

Dupa mai bine de 5 ani de la ultimul succes, Toni Petrea, fost secund in doua mandate cu Reghecampf cand FCSB a castigat titlul, are acum misiunea de a reda stralucirea echipei patronate de Gigi Becali.

Gica Popescu, presedintele la Viitorul, crede ca este datoria fotbalistilor sa arate o alta atitudine pe teren si demonstreze ca ii 'doare' aceasta lipsa de performanta:

"Ar trebui sa fie o rabufnire de orgoliu a jucatorilor de la FCSB. Au trecut foarte multi ani de cand n-au mai castigat campionatul, ar trebui sa le cam pese si sa-i cam doara aceasta lipsa de performanta", a spus Gica Popescu, pentru Antena Sport.

Gheorghe Mustata, liderul galeriei de la FCSB: "Daca nu vor lua campionatul e vai de soarta lor"

Ros-albastrii au fost avertizati de fanii echipei. Toti suporterii FCSB-ului isi doresc si spun ca nu mai accepta sub nicio forma ratarea acestuia:

"Vom sustine echipa, dar daca nici acum nu luam campionatul, fiecare sa plece pe drumul lui. Sub nicio forma nu mai acceptam ratarea titlului. Toti suporterii cer titlul, iar in nume personal spun atat: daca nu vor lua campionatul e vai de soarta lor!", a spus Gheorge Mustata.